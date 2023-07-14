Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'den Kadıköy hedefi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:53

Güncelleme: 14.07.2023 - 16:53

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'a bir röportaj verdi.

Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çok aşina olduğum bir ortam var. Milli takımdan arkadaşlar var, yıllarca karşılıklı oynadığım kişiler var. Diğer isimler de dünya yıldızları. Adaptasyon zor olmadı. İsmail Hoca ile de daha önce çalıştım. Benim adıma adaptasyon kolay oldu."

Umut Nayir

"EYÜPSPOR'DAN AFFIMI İSTEDİM"



"Daha önce de büyük bir takımda oynadım. Geldiğin zaman ayrı bir sorumluluk, büyük beklentiler var. Heyecanı var, sorumluluğu da var. Üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum."

"Transfer süreci ilerlerken, en başında Eyüpspor'dan affımı istemiştim lige çıkamadığı için. Murat başkanımız sağ olsun anlayış gösterdi. Birçok kulüp ilgi gösterdi; Fenerbahçe'den de teklif geldi. Daha önce eşim bu kadar yükselmemişti, epey heyecanlandı. Geçmişinde sağlam bir Fenerbahçelilik var. Eşi futbolcu, başka takımlarda oynayınca onu biraz yontmaya çalışıyor ama yeniden Fenerbahçe hissi onda katlanarak devam etti. Fenerbahçe'yi duyunca marş falan söyledi, ben daha önce görmemiştim onu böyle."

"DZEKO'YU ÖRNEK ALIRDIM"



"Büyük camiada olduğunuz zaman beklenti her zaman şampiyonluk. 9 sene geçmiş. Öyle ya da böyle, farklı sebepler söylenebilir. Beklentiler katlanıyor. Bunun getirdiği ekstra bir baskı da olabilir. Büyük camiadaysak bunun altından kalkabiliriz. Rakiplerimizin de kaliteli kadroları olacak. Bazen düşüşler, inişler, çıkışlar olacak. Bir arada kalabilirsek başarılı olabileceğimize inanıyorum."

"Ben şanslı hissediyorum. Edin Dzeko, Michy Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Antrenmanda yaptıklarını takip edeceğim. Kaliteli isimlerle oynamak performansları yükseltecektir. Büyük camialarda daha kaliteli isimlerle rekabet ediyorsunuz. Katkı vermek için geldim, bu mücadelenin altından kalkacağımı düşünüyorum."

"KADIKÖY'DEN YİNE ÇIKILMAYACAK"



"Bizim için dezavantajlı bir kısım var; sezon erken başladığı için alışık olduğumuz bir hazırlık dönemi olmayacak. Biraz yorulacağız. Hazırlık maçlarına yorgun çıkıyoruz. Beyin istiyor ama vücut yapamıyor yorgunluktan. İlk Avrupa maçına hazır olacağız. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldiği sezon sadece 1 maç eksik oynamış, ligde ve kupada sonuna kadar gitmişti. İnşallah bu sezon da sonuna kadar gidebiliriz."

"Fenerbahçe deplasmanında hiç oynamadım, kısmet olmadı. Daha önceki takımlarda 5-10 dakika oynadığım oldu ama ilk 11 hiç olmadı. Taraftar desteğini alarak oynamak ayrı bir ayrıcalık. Taraftarı doğru kullanabilirsek büyük bir güç olacaktır. Kaybettiğimiz duygulardan biri de oydu galiba. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Takımdaki arkadaşlarımın da söyledikleri böyle. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz."

"AVUKATLIK HEDEFİM YOK"



"Ümraniye benim için bir projeydi. Eyüp ile anlaştıktan sonra ligde devam etmeyi istediğimi söyledim. Orta üst bir takıma gidecektim veya çalışma sistemini bildiğim, görece düşük seviyede bir takıma gidecektim. Recep Hoca olduğu için Ümraniye'ye gittim. Organizasyon kalitesine, yapabileceklerine inanıyordum. Onun da katkısıyla verimli bir sezon oldu. Santrforu milli takıma gitti, 18 gol attı ama Ümraniyespor'a faydalı olmadı. Bizim ligimizde hücum alanında yerli oyuncu pek kullanılmıyor. Tüm amacım milli takımdı. Bu sene de Avrupa Şampiyonası var. Burada katkı vermem bu açıdan çok önemli."

"Avukatlık hedefim yok. Çok emek verdim. Son 1 dersim kaldı. Staj süreci kaldı. Mezun olmak istiyorum. Ailem kep atmamı görmeyi çok istiyor. Sonraki süreçle ilgili net bir kariyer planım yok."

İsmail Kartal

"İSMAİL HOCA DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLER"



"Gelmeden önce iyi, kötü senaryoları değerlendirdim. Teklifleri tartıyorsun. Sorumluluk almayı seviyorum ama büyük camialarda olunca rotasyonun arkasında kalabiliyorsun. 3-5 maç süre almadığım olacak, üst üste oynayıp katkı veremediğim olacak belki. Buna mental olarak hazır olmak gerekiyor. Olabileceğimin en iyisi olmaya çalışacağım. İyi bir takım oyuncusuyum. Ben bir yerlere hep çok çalışarak geldim."

"İsmail Kartal Hocam içinden gelenleri söyleyen biri. Bu kolay olan bir şey değil. Katılsanız da katılmasanız da düşüncelerini söyler. İsmail Hocamla Ankaragücü'nde beraber oynadık, şampiyon olduk. Beni aradı, düşüncelerini anlattı. Büyük camialarda tanımadığınız isimler olunca önyargılı olunabiliyor. İsmail Hoca, benim için önemli. Çok disiplinlidir, istediklerini yapamayınca bazen sinirlenebiliyor."