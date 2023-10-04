Fenerbahçeli Luan Peres sol dizinden ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sol dizinden ameliyat oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 21:15
Fenerbahçeli Luan Peres sol dizinden ameliyat edildi
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.


Luan Peres fenerbahçe ameliyat

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