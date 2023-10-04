Fenerbahçeli Luan Peres sol dizinden ameliyat edildi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sol dizinden ameliyat oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
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