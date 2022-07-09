Fenerbahçeli Miha Zajc'a Torino ve Club Brugge talip oldu
İtalyan basını, Torino'nun Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını yazdı.
Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc için transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçiren Miha Zajc’a Serie A ekiplerinden Torino'nun talip olduğunu iddia etti.
Haberde Torino’nun Sloven orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro önerdiği, buna karşın sarı lacivertlilerin 10 milyon Euro istediği ifade edildi.
Belçika’nın Club Brugge takımı da Miha Zajc ile ilgileniyor. Geçen sezon Fenerbahçe’de 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Zajc daha önce İtalya’da Empoli ve Genoa takımlarında da forma giymişti.
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