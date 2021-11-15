Fenerbahçeli Pelkas'a milli maçta teselli ikramiyesi!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında Yunanistan, Kosova ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas ülkesinin golünde asiste imza attı
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu prestij amaçlı son maçında Yunanistan, Kosova'yı konuk etti.
İddiasız iki takımın karşılaşması karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Maçın 44. dakikasında Yunanistan, Georgios Masouras'ın golüyle 1-0 öne geçerken golde asist Dimitrios Pelkas'tan geldi.
76. dakikada Amir Rrahmani'nin golüyle Kosova beraberliği yakaladı ve mücadele bu sonuçla bitti.
Bu sonucun ardından 10 puanlı Yunanistan grubunu üçüncü bitirirken grup sonuncusu Kosova elemeleri 5 puanla tamamladı.
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