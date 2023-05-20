Fenerbahçeli Samet Akaydin, Trezeguet'e tükürük iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:37

Güncelleme: 20.05.2023 - 11:37

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un tek golününü kaydeden Trezeguet, gol sevincisi sırasında secdeye gitti.

O esnada Mısırlı oyuncunun yanından geçen Samet Akaydin'in Trezeguet'e doğru tükürdüğü iddia edildi.

"MANİPÜLE EDİLDİ"

Söz konusuna ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yakın uyandırırken Samet Akaydin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Samet Akaydin açıklamasında, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.