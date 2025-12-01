Fenerbahçeli taraftarlardan Youssef En-Nesyri'ye tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyundan çıkan Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri tepki gördü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi.

Faslı futbolcu, ilk 11'de başladığı derbide 64. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, oyundan çıktığı sırada En-Nesyri'yi ıslıkladı.

