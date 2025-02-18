Fenerbahçelilere müjde! Ali Koç'tan stadyum açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İnşallah iki sezon sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçelilere müjde! Ali Koç'tan stadyum açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devrim Erbil: Fenerbahçe Koleksiyonu tanıtım gecesinde açıklamalarda bulundu.

Tanıtım gecesinde Devrim Erbil, Fenerbahçe Stadyumu'nun bir resmini Fenerbahçe'ye hediye etti.

Ali Koç, Devrim Erbil'in hediyesinin ardından, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz iki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız. O zaman bir sergi daha yapar mıyız? (Gülerek) Yoksa bunların üzerine mi düzeltirsiniz?" şeklinde konuştu.

Devrim Erbil'in Fenerbahçe'ye hediyesi


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