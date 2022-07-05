Fenerbahçe'nin 2022-2023 fikstürü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Fenerbahçe'nin maç takvimi de belli oldu.
Fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.
Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin fikstürü şöyle;
1. Hafta: Fenerbahçe - Ümraniyespor
2. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe
3. Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor
4. Hafta: Konyaspor -Fenerbahçe
5. Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor
6. Hafta: BAY
7. Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
9. Hafta: Fenerbahçe - Karagümrük
10. Hafta: Ankaragücü - Fenerbahçe
11. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir
12. Hafta: İstanbulspor - Fenerbahçe
13. Hafta: Fenerbahçe - Sivasspor
14. Hafta: Fenerbahçe - Giresunspor
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
16. Hafta: Fenerbahçe - Hatayspor
17. Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
19. Hafta: Gaziantep FK - Fenerbahçe
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