Fenerbahçe'nin 2022-2023 fikstürü belli oldu

05 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin fikstürü şöyle;

1. Hafta: Fenerbahçe - Ümraniyespor

2. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe

3. Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor

4. Hafta: Konyaspor -Fenerbahçe

5. Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor

6. Hafta: BAY

7. Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

9. Hafta: Fenerbahçe - Karagümrük

10. Hafta: Ankaragücü - Fenerbahçe

11. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir

12. Hafta: İstanbulspor - Fenerbahçe

13. Hafta: Fenerbahçe - Sivasspor

14. Hafta: Fenerbahçe - Giresunspor

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

16. Hafta: Fenerbahçe - Hatayspor

17. Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Gaziantep FK - Fenerbahçe