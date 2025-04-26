Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe Kulübünün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti.
Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerini 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünü ise 19 milyar 206 milyon lira olarak açıklarken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu ifade etti.
Etiketler: #fenerbahçe #borç #Ali Koç
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