Fenerbahçe'nin büyük hayali: Andrea Belotti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe; Serdar Dursun, Berisha, Valencia ve Samatta'dan oluşan hücum hattına takviye yapmanın peşinde. Pek çok farklı isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son futbolcu Andrea Belotti oldu.
Fenerbahçe'nin, İtalyan oyuncu Andrea Belotti'yi takıma katma isteği devam ediyor.
Yıldız futbolcu, Torino ile yollarını ayırdı ve boşa çıktı. Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor.
Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu. İtalyan yıldız, senelik 5 milyon Euro maaşın yanı sıra 8 milyon Euro imza parası talep ediyor. Ancak hem Fenerbahçe hem de Monaco’nun bu rakamları vermesi mümkün görünmüyor. Başka bir takımın devreye girmemesi halinde, yıldız futbolcunun bu taleplerinde indirime gitmesi kaçınılmaz görünüyor.
Eğer yıldız golcünün şartları kulübe uyarsa, gereken fedakârlık gösterilecek. Monaco da bu isimle ilgileniyor. Belotti, üst lig seviyesinde 293 maçı çıktı, 119 gol attı.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Bu transfer için Fenerbahçe’ye en büyük destek taraftarlarından geldi. 12. adam, Belotti’ye çubuklu formayı giydirmek için ‘sosyal medya’ operasyonuna başladı. Yıldız futbolcunun Instagram’da paylaştığı son fotoğrafların altına binlerce mesaj atıldı.
Sarı-lacivertli futbolseverler, İtalyanca ve İngilizce olarak Belotti’ye ‘Fenerbahçe’ye gel’ çağrısı yaptı. Bu durum, İtalyan basınının da dikkatini çekti ve şaşırttı. Bu operasyonu haberleştiren Çizme medyası, “Fenerbahçeli taraftarlar, Belotti’nin sosyal medya hesaplarına mesaj fırtınası başlattı. Forvet oyuncusunun takımlarına gelmesi için çağrı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
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