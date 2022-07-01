Fenerbahçe Safiport, Belçikalı pivot Meesseman'ı transfer etti
Fenerbahçe Safiport, 1,93 boyundaki 29 yaşındaki Belçikalı pivot Emma Meesseman ile anlaştı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot Emma Meesseman'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1,93 metre boyunda ve 29 yaşındaki Emma Meesseman ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kadın basketbolunun en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Emma Meesseman’a 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, çubuklu forma altında zaferlerle dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Görev aldığı takımlarda başarılara imza atan Meesseman'ın kulüp kariyerinde uluslararası alanda; 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında Rus ekip UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2019 yılında Washington Mystics formasıyla WNBA şampiyonluğu bulunuyor. Oyuncu, Belçika liginde bir, Rusya liginde de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
WNBA yıldızı Emma Meesseman Fenerbahçe Safiport’ta!— Şampiyon Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket) July 1, 2022
Ailemize hoş geldin Emma Meesseman! #PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/rOHuiVpGhg
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