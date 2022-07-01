Adı Fenerbahçe ile anılan Andrea Belotti, Torino'dan ayrıldı
İtalya Serie A'da mücadele eden Torino, Andrea Belotti'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andrea Belotti, İtalya Serie A ekibi Torino'dan resmen ayrıldı.
Torino'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili Andrea, yeni bir deneyime başlama kararını not alıyoruz, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Modern futbolda çok güçlü bir bağı temsil eden, hep aynı tutkuyla sevinçleri ve acıları, duyguları ve hayal kırıklıklarını paylaşan yedi sezonu birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür eder, Toros için yaptıklarının katkısıyla gurur duyar ve kariyerinin devamı için seni büyük bir şansla selamlarız" ifadeleri yer aldı.
Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. pic.twitter.com/1Xh2oRki5T— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 1, 2022
Serbest oyuncu statüsüne geçen İtalyan santrforun adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Milan ve Monaco gibi devlerle anılıyor. İtalyan basını, 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımının önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti.
Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.
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