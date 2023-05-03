Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan Ergin Parlar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.05.2023 - 19:33

Güncelleme: 03.05.2023 - 19:33

Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda forma giyen Ergin Parlar vefat etti.

Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Vakıfköy'den yetişen ve 1983-85 yılları arasında Bursaspor'da oynayan, ardından 1986-88'de Sönmez Filament'te forma giyen eski milli savunma oyuncusu, 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.