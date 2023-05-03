Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan Ergin Parlar hayatını kaybetti
Bursaspor'da yetişen, Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Parlar, 1988 yılında sarı-lacivertli takıma transfer olmuş ve o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda forma giyen Ergin Parlar vefat etti.
Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Vakıfköy'den yetişen ve 1983-85 yılları arasında Bursaspor'da oynayan, ardından 1986-88'de Sönmez Filament'te forma giyen eski milli savunma oyuncusu, 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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