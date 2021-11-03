Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman buluştu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 07:11

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Bugün 69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği yemekte sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye eski yöneticiler de eşlik etti. Sosyal medyaya düşen fotoğraf sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Kocaman ve Yıldırım'ın bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.