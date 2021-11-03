Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman buluştu
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, doğum günü kutlamasında buluştular.
Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Bugün 69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği yemekte sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.
SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye eski yöneticiler de eşlik etti. Sosyal medyaya düşen fotoğraf sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Kocaman ve Yıldırım'ın bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.
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