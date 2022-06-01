Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt Ado Den Haag'ın başına geçiyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:59

Liverpool'un efsanevi isimlerinden olan ve bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerindeki bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'la anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın perşembe günü yapılacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerini 2018'de Quick Boys takımında noktalayan Kuyt, Hollanda ekibinde aynı dönemde antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Bir sezon sonra Feyenoord U19 takımın başına geçen Kuyt, geçtiğimiz yıl antrenörlük lisansı alırken RTL'de yorumcu olarak görev yapıyordu.

Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'ı resmen açıklamasının ardından Kuyt, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak çalışacak.