Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 22:59
Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.


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