Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da

31 Mayıs 2022 Salı, 22:59

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.