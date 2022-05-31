Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
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