Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:45

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:45

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini paylaşarak sarı lacivertli takıma şans diledi.

Nijeryalı eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Yarınki maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerini kullandı.