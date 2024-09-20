Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:45

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini paylaşarak sarı lacivertli takıma şans diledi.

Nijeryalı eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Yarınki maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fenerbahçe #Emmanuel Emenike #galatasaray #sosyal medya
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