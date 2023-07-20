Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu.
FC Zimbru'nun golünü 35. dakikada Dedechko kaydetti.
Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
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