Fenerbahçe'nin Lugano maçı yayıncısı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı ilk maçın yayın haklarını D-Smart satın aldı.
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin oynayacağı bu karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.
D-Smart, Lugano - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçının yayın haklarını satın aldı.
Futbolseverler böylece 23 Temmuz 21.30'daki başlayacak mücadeleyi D-Smart ve D-Smart Go'dan naklen izleyebilecek.
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