Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag deplasmanda kazandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:29

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:29

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Bulgar takımı Ludogorets, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Gradski Dianko Stefanov Stadı'nda oynanan müsabaka 2-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Matej Jurasek ve 65. dakikada Mojmir Chytil kaydetti.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Slavia Prag, turnuvadaki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacak. Ludogorets ise aynı gün bir başka Çek ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak.