Fenerbahçe’nin teklifi sonrası gözler golcü futbolcuya çevrildi: Batshuayi bekleyisi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Tecrübeli forvetin, Sarı-Lacivertlilerde devam etmek istediği öğrenildi. Yönetimin, Batshuayi’ye 3 yıllık yeni kontrat ve toplam 10 milyon Avro’luk teklifte bulunduğu kaydedildi.

Çok fazla talibi olan ancak Fenerbahçe’nin sunduğundan daha yüksek bir teklif almayan 30 yaşındaki futbolcunun bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Mourinho’nun, Batshuayi ile görütüğü ve kalmasını istediği bilinirken önümüzdeki hafta yönetimin yeni bir teklif sunabileceği belirtiliyor.

Deneyimli forvet henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

