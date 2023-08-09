Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3.turunda Maribor ile yapacağı maç kadrosunda değişikliğe gitti.
Fenerbahçe'nin Maribor ile yapacağı karşılaşma öncesi kadroda değişiklik yaptı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadrodan çıkarılırken yerine yeni transfer Alexander Djiku eklendi.
Serdar Aziz, Zimbru ile oynanan ilk karşılaşmada 90 dakika görev almıştı.
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