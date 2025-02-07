Fenerbahçe'nin UEFA listesine yazdığı isimler belli oldu!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:04

Fenerbahçe'de UEFA listesine eklenen 3 isim belli oldu.

Sporx'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, yeni transfer Diego Carlos'un 1.5 aylık sakatlığı nedeniyle listesinde değişime gitti ve Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı UEFA listesine ekledi.

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.