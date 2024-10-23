Fenerbahçe’nin ünlü hocası Mourinho, tüm istatistiklerde İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 06:37

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho performansıyla tartışmaların ve eleştirilerin odağı oldu. Yıllık 10 milyon Avro’luk maliyetiyle büyük umutlarla takımın başına getirilen Portekizli hoca, Süper Lig’deki 8 maçta 7 puan kaybı yaşadı. Mourinho’lu F.Bahçe, Göztepe ve Samsun deplasmanlarında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılıp 2’şer puan bıraktı. Kadıköy’de G.Saray’a da mağlup olan Sarı-Lacivertlilerde Mourinho adeta hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon rekor puanla ligi 2. sırada bitirip şampiyonluğu kaçıran İsmail Kartal yönetimindeki F.Bahçe, ilk 8 haftadaki tüm maçlarını kazanmıştı.

YILDIZLAR KULÜBEDE OTURUYOR!

Portekizli hoca, ilk 11 ve kadro tercihlerinin yanı sıra oynattığı futbolla da beklentilerin altında kaldı. Yeni transfer yıldız golcü Nesyri yedek kulübesine hapsoldu. Geçen sezonun yıldızı İrfan Can Kahveci formaya hasret kaldı, G.Saray’ın elinden alınan Oğuz Aydın unutuldu. Mourinho’nun stoper ikilisini sürekli değiştirmesi, Szymanski ve Dzeko’daki ısrarı tartışılan diğer konular. F.Bahçe bu sezon top çalma, ikili mücadele kazanma, topla oynama ve başarılı pas gibi birçok önemli istatistiğin hiçbirinde ligin zirvesinde yer almıyor. Henüz ligin ilk periyodunda G.Saray’ın 8 puan gerisine düşen F.Bahçe’de Mourinho’nun maç sonlarındaki açıklamaları da tepki çekiyor.