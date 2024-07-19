Fenerbahçe'nin Wesley'e teklifi belli oldu!
Fenerbahçe'nin, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Wesley için 18 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Corinthians'ta forma giyen kanat hücumcusu Wesley için teklif yaptığı iddia edildi.
UOL Esporte'nin haberine göre; sarı lacivertli kulüp, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya takımına 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdi ancak Corinthians bu teklifi kabul etmedi.
Haberde, Breziya temsilcisinin 19 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni teklifte bulunmasının beklendiği ifade edildi.
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç futbolcuyu Roma'yı çalıştırdığı dönemde de takip ettiği kaydedildi.
Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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