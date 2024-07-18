Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi son provada: Fenerbahçe, Hull City'i farklı mağlup etti!
Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Hull City'i 5-1 mağlup etti.
Hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hull City karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
Fenerbahçe, ilk yarıda önce 38. dakikada Edin Dzeko, daha sonra da 44. dakikada Fred'in golleriyle 2-0 öne geçti ve devreyi iki farklı üstünlükle tamamladı.
İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
İkinci yarıya da hızlı başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 46. dakikada Jones'un kendi kalesine, 53. dakikada Szymanski ve 67. dakikada Mert Hakan'ın golleriyle skoru 5-0 yaptı.
Konuk ekip Hull City, maçın 74. dakikasında Hall ile bir gol bularak skoru dörde indirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe hazırlık maçlarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında 23 Temmuz Salı günü Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.
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