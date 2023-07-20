Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'da

Yayınlanma: 20.07.2023 - 01:11

Güncelleme: 20.07.2023 - 01:11

Fenerbahçe'nin, kulübü Udinese ve kendisiyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.