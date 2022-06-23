Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, Jorge Jesus'a övgüler yağdırdı!

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:17

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Armindo Bruma, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Bruma'nın açıklamaları...

"Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Sıkı şekilde çalışıyoruz. Çünkü, bu sene gerçekleştirmemiz gereken çok hedef var."

"Çok iyi bir şekilde karşılandım. Daha önce Türkiye'de oynadım. Takım arkadaşlarımın bazılarını tanıyordum. Şimdi çok yoğun ve iyi şekilde çalışmalıyız. Yılın bu dönemi kolay değil tabii ki ama elimizden geleni yapıp çalışıyoruz."

"ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

"Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu herkes tanıyor. Çalışmayı çok seven biri. Zaman vermek lazım. Kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekecek. Hiç şüphe yok ki, alıştıktan sonra çok güzel bir sezon geçireceğiz."

"Sezonun bu evresinde antrenmanlarda yoğun çalışmak çok normal. Oyuncular olarak tatilden yeni çıktık. Zaman zaman zorlansak da buna adapte olup daha iyi çalışacağız."

"Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. En önemlisi bu. Takım olursak gerisi gelir ve taraftarları çok mutlu ederiz."

"FORMA REKABETİ F.BAHÇE LEHİNE"

Forma rekabeti? "Bunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe daha da fazla oyuncu alırsa takımdaki forma rekabetini daha da arttıracağını düşünüyorum. Çünkü sizin pozisyonunuzda en az sizin kadar başka bir oyuncu olduğu zaman bu sizi daha fazla çalışmaya, daha fazla istemeye ve daha fazla disiplinli olmaya iter. Bunun da kulübe faydası olacağını düşünüyorum. Forma rekabetinin her zaman kulüp lehine olduğunu düşünüyorum."

Oyun stili? "Benim tarzımı herkesin bildiğini düşünüyorum. Top sürmeyi, gol atmayı, asist yapmayı, takımıma gol bölgesinde yardım etmeyi seven bir oyuncuyum. Herkes burada az çok tarzımı biliyor. Eğer Tanrı da isterse bu sene işler istediğimiz gibi gidecek diye umuyorum. Demin de belirtmiş olduğum gibi önemli olan takım halinde oynayabilmek. Zaten takım olarak birlikte oynamayı başarabilirsek bireysel performans da artacaktır."

Futbola başlama hikayesi? "Futbol oynamayı çok seven bir çocuktum. Sokakta arkadaşlarımla sürekli futbol oynuyordum. Sonrasında futbol okuluna gittim ve orada futbola dair daha çok şey öğrendim. Portekiz’de de kariyerime başladım. Büyük ağabeyim de futbol oynuyordu."

"ŞÜKÜRLER OLSUN BURADAYIM"

"Arkadaşlarıma her zaman diyorum, ‘Türkiye ligi çok iyi bir lig. Taraftarlar harika, stadyumlar çok güzel. Türkiye’deki oynadığım futbol sayesinde Almanya’ya transferimi gerçekleştirmiştim. Kariyerimde Türkiye Ligi’nde böyle büyük bir adım attım, minnettarım. Burada kendimi evimde hissediyorum.’ Burada kendimi evimde hissetmemin sebebi, insanlar beni seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye Ligi’nde taraftarların futbola olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım. Burada oynadığım futbolun keyfini almak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi hedeflerimize ulaşmamız için çok fazla çalışmamız gerekiyor."

"ADIM ADIM DÜŞÜNMELİYİZ"

Dinamo Kiev maçı? "Adım adım düşünmemiz gerekiyor. Şu anda sezon öncesi hazırlık dönemindeyiz. Önümüzdeki ilk oynayacağımız resmi müsabaka Dinamo Kiev maçı. Sezon öncesi kampını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Daha sonraki odağımız Dinamo Kiev maçı olacak. Bütün odağımız o maçta olacak. Önemli olan takımın Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmesi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyor ve bu hem takım hem oyuncular hem de taraftarlar için çok önemli. Birlikte çalışırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNMELİYİZ"

"Her oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde yer almak ister. Bu hem kulüp hem futbolcular hem de taraftarlar için büyük bir motivasyon. Fenerbahçe’nin tekrardan Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesi gerekiyor. Taraftarların tekrardan mutlu olmaya geri dönmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız,"

"EVİNMDE HİSSEDİYORUM"

"Buraya geleli çok olmadı. Takımda İspanyolca, Portekizce konuşan futbolcular var. Neredeyse herkes İngilizce biliyor, ben de birazcık Türkçe anlayabiliyorum. Bu yüzden de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bunun keyfini çıkarmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşacağız.” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, takımda Türkçe konuştuğu isimlere dairse, “Yavaş yavaş adapte olmam gerekiyor. Birazcık Türkçe konuşuyorum, anlayabiliyorum da. Yavaş yavaş zamanla oturacaktır."

Bruma’ hikayesi, "Bu aslında babamın takmış olduğu bir isim. Beni küçükken öyle çağırırdı. Onun en yakın arkadaşının ismi Bruma’ydı, o da bu ismi çok sevdiğim için beni evde o şekilde çağırırdı, okulda da beni o şekilde çağırırlardı. Genellikle küçüklüğümden beri çağrıldığım isim bu."

"Ben, arkadaşlarına çok bağlı biriyim. Onları eğlendirmek, güldürmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şakalaşmak, mutlu olmak ve insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Ailemle geçirmiş olduğum vakit çok hoşuma gidiyor. Aileme ve arkadaşlarıma bağlı biriyim."

"Stada giderken dua ederim, Tanrı’ya şükredeyim. Aynı şekilde stada giderken müzik dinlemeyi seviyorum ve futbolcuları motive ettiğini düşünüyorum."