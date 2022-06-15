Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma kimdir, kaç yaşında?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:12

Gerçek adı Armindo Tué Na Bangna olan Bruma 1994 yılında Gine-Bissau'da doğdu.Bruma, Futbola União Bissau kulübünde başladı. 13 yaşındayken Sporting CP'ye transfer edildi.



BRUMA'NIN FUTBOL KARİYERİ



Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telaffuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı. Bruma genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2008/2009 sezonunda Gençler C Takımı'na yükseldi. Sporting CP C Takımı'nda sürati ve tekniği ile dikkat çeken Bruma, 14 yaşındayken çıktığı 31 maçta 34 gol atmayı başardı ve Sporting CP alt takımlarının en golcü oyuncularından biri oldu. Bu performansının ardından bir sezon sonra Gençler B Takımına yükselen Portekizli kanat oyuncusu, Sporting B takımı ile ise 24 maça çıkarken 13 kez ağları sarsmayı başardı. Sporting Akademisi'nde adı sıkça duyulmaya başlayan genç oyuncu daha sonraki iki sezon Gençler A Takımı ile 67 maça çıkarken 36 gollük bir performans sergileyerek Cristiano Ronaldo, Nani ve Ricardo Quaresma gibi adını Sporting CP altyapısından çıkan genç yeteneklerin arasına yazdırdı. Sporting Lizbon takımında altyapı kategorilerinde 80'den fazla gol atan ve genç yaşına rağmen millî takımda da 3'dan fazla maça çıkan Gine asıllı Portekizli kanat oyuncusu, 2012-13 sezonunun başında Portekiz 2. Lig'inde mücadele eden Sporting Lizbon B takımına yükseldi.

BRUMA'NIN GALATASARAY'A TRANSFERİ



Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon avro'ya transfer oldu.

PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon avroya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olympiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.

BRUMA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Armindo Tue Na Bangna'yı (Bruma) kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

