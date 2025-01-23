Fenerbahçe'ye Amrabat ve Osayi'den kötü haber!

Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel, gelecek hafta Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye Amrabat ve Osayi'den kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 23:04

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın ardından Osayi Samuel de 87. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Osayi de gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.


Etiketler: #Sofyan Amrabat #fenerbahçe #bright osayi samuel #uefa avrupa ligi
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