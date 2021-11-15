Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:23

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Napoli'den eski öğrencisi Eljif Elmas'ın transferini istedi.

Sporx'in haberine göre; orta sahada yaş ortalaması yüksek olan ve iki yönlü daha fazla orta saha oyuncusu isteyen Eljif Elmas, Real Madrid yönetimine Eljif Elmas'ın adını verdi. Napoli'de bu sezon performansını artıran Makedon futbolcuyu bir süredir takip eden Real Madrid, transfer kararı verdi.

Eljif Elmas ile Almanya'dan kulüplerin takipte olduğu ancak Napoli'nin bu sezonki performansından sonra Eljif Elmas için astronomik bir bedel isteyeceği vurgulandı.

F.BAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

2017 yazında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye 180 bin euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, 2 sene sonra ise 16.1 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye geçti.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi durumunda bonservis bedeline bağlı olarak en çok 1.5 milyon euro bonus elde edecek.

22 yaşındaki Eljif Elmas, Napoli formasıyla çıktığı 96 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.