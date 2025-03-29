Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko, Baskonia mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:36

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Errick McCollum'un bel bölgesinden sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.

Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.

İKİ HAFTA YOK

Öte yandan yıldız oyuncunun parkelerden yaklaşık 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. 


Etiketler: #sakatlık #errick mccollum #fenerbahçe beko
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