Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Yağmur Uraz'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:31
Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı


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