Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer
Fenerbahçe Petrol Ofisi geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Yağmur Uraz'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı
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