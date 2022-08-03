Fenerbahçe'ye gelecek ceza netlik kazanıyor!

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynadığı ikinci maçta bir grup taraftarın Vladimir Putin lehine yaptığı tezahüratın faturası netlik kazanıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:36
Fenerbahçe'ye gelecek ceza netlik kazanıyor!
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UEFA, Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapması nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

NTVspor'un haberine göre, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu.

Raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

Raporu değerlendirmeye alan UEFA Disiplin Kurulu, kısa süre içerisinde kararını açıklayacak.


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