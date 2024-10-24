Fenerbahçe'ye kötü haber: Osayi Samuel, oyuna devam edemedi!

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel sakatlandı ve maça devam edemedi.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Osayi Samuel, oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 23:29

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Manchester United'ı konuk etti.

Maça ilk 11'de başlayan Osayi-Samuel sakatlandı. 

Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.


Etiketler: #bright osayi samuel #manchester united #fenerbahçe
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