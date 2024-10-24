Fenerbahçe'ye kötü haber: Osayi Samuel, oyuna devam edemedi!
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel sakatlandı ve maça devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Manchester United'ı konuk etti.
Maça ilk 11'de başlayan Osayi-Samuel sakatlandı.
Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Etiketler: #bright osayi samuel #manchester united #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Giovanni van Bronckhorst'tan övgü
- Frankfurt maçında ıslıklanmıştı Fransa'da devleşti!
- Rangers, FCSB'ye gol oldu yağdı
- Lazio, liderlik koltuğunu kaptırmadı
- Athletic Bilbao, Nico Williams ile güldü
- Tottenham, Galatasaray maçı öncesi tek golle kazandı
- Fenerbahçe'ye kötü haber: Oyuna devam edemedi!
- Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti!
- Çağdaş Atan'dan mağlubiyet yorumu
- Başakşehir, Slovenya'da hezimete uğradı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- O isim görevden alındı
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Baba ve ağabey hakkında zorla getirme kararı
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması