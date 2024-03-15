Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber!

Fenerbahçe'de son oynanan karşılaşmada sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında oynayamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 23:09
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber!
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Fenerbahçe'nin, Saint-Gilliose karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve sakatlanan Mert Hakan Yandaş'dan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre Mert Hakan Yandaş'ın, Trabzonspor maçında oynamayacağı söylendi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.


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