Ferdi Kadıoğlu: "Burada olduğum için gururluyum"
Ferdi Kadıoğlu, A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligin'de Faroe Adaları ile oynayacağı maç öncesi hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu milli takım kararı ile ilgili, "En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle tanıştım dün. Bana çok sıcak karşılama yaptılar. Fenerbahçe'de birçok mevkiide oynadım. Benim için de yeni bir şeydi. Bence başarılı da oldum. Milli Takım'da da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler, aynı şekilde Milli Takım'da da bunu başarmak istiyorum" dedi.
Milli takım adına önemli maçların olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Sanırım ilk kez arka arkaya 4 maç var. Bizim için önemli maçlar. Bana göre de çok önemliler. Hedefimiz hepsini kazanmak. Bütün maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa'nın en iyi futbolcuları Milli Takım'dalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek." ifadelerini kullandı.
Milli takım seçimi
Milli takımı seçme nedenlerinden de bahseden Kadıoğlu, "Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.
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