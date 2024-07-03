Ferdi Kadıoğlu: 'Hollanda'yı yenmek istiyoruz'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:46

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:46

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 son 16 turunda 2-1 kazandığımız Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu, 6-1'lik maçın rövanşını aldıklarını söyleyerek, "İnanılmaz mutluyum. Çok azimle mücadele ettik ve çeyrek finale çıkmayı hak ettik. 6-1'in rövanşıydı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Mert Günok'un kurtarışı harikaydı. Bütün takım harikaydı. Çeyrek finali çıkmayı hak ettik. İnanılmaz bir maçtı. Çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu son olarak, ''6-1 kaybetmiştik onlara hazırlık maçında. Bizim için büyük bir rövanştı. Gidebildiğimiz kadar gitmek istediğimizi söyledik kendi aramızda. Devre arasında da değerlendirmelerde bulunduk. Hollanda maçı da benim için çok özel olacak. Orada doğdum ve büyüdüm ama onları yenmeyi istiyoruz.'' şeklinde konuştu.