Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı! Puanlar paylaşıldı...

Yayınlanma: 14.09.2024 - 19:12

Güncelleme: 14.09.2024 - 19:12

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.