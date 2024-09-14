Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı! Puanlar paylaşıldı...
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı. Ferdi Kadıoğlu ilk kez sahaya çıktı.
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.
Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Ipswich Town #premier lig
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması