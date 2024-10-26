Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton çelmesi!
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, konuk ettiği Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 72 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Wolverhampton'ı konuk etti. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Brighton'ın gollerini, 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson kaydetti. Wolverhampton'ın golleri ise 88. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+.3 dakikada Matheus Cunha'den geldi.
Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise 72 dakika sahada kaldı ve yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 16'ya Wolverhampton ise 2'ye yükseltti.
Premier Lig'de bir sonraski hafta Brighton, Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
- MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi
- Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip
- Nuri Şahin'in Dortmund'u lige mağlubiyetle döndü!
- Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton çelmesi!
- Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!
- Leipzig, geriden gelip kazanmasını bildi!
- Şanlıurfaspor'dan sahasında harika geri dönüş!
- Samsunspor, Kasımpaşa karşısında şov yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
- Seçime günler kala: ABD'de çarpıcı anket