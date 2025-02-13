Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı
Ferençvaroş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için Viktoria Plzen karşısında tek gollük avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Ferençvaroş ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.
Groupama Arena'da oynanan maçı ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.
Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Muhammed Abu Fani kaydetti.
Macar ekibi, bu galibiyetle birlikte 20 Şubat Perşembe akşamı Çekya'da oynanacak maç öncesi avantaj yakaladı.
Etiketler: #Ferençvaroş #uefa avrupa ligi #Viktoria Plzen
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