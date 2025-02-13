Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı

Ferençvaroş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için Viktoria Plzen karşısında tek gollük avantaj yakaladı.

Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:32

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Ferençvaroş ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.

Groupama Arena'da oynanan maçı ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.

Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Muhammed Abu Fani kaydetti.

Macar ekibi, bu galibiyetle birlikte 20 Şubat Perşembe akşamı Çekya'da oynanacak maç öncesi avantaj yakaladı.


Etiketler: #Ferençvaroş #uefa avrupa ligi #Viktoria Plzen
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