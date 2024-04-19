Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 02:17

Güncelleme: 19.04.2024 - 02:18

Sultanlar Ligi final serisinde 2-1 geride olan Eczacıbaşı Dynavit bu akşam Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seriyi beşinci maça taşıdı. Turuncu-Beyazlı ekibin başantrenörü Ferhat Akbaş ise maç sonundaki Fenerbahçe açıklamaları ile dikkat çekti.

"Fenerbahçe şampiyonluğu için kürsü kuruluyordu"

Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı Dynavit'in final serisinde 2-2 beraberlik yakaladığı maçın ardından soru kabul etmedi. Akbaş, TRT Spor Yıldız için yaptığı maç sonu açıklamalarında Fenerbahçe Opet için kurulan şampiyonluk kürsüsünden şu sözlerle bahsetti: "Ben bugün soru kabul etmiyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim. Sabah burada antremanımızda 6-7 tane görevli Fenerbahçe şampiyonluğu için şampiyonluk kürsüsü kuruyordu. Onların hepsini dışarı çıkardık. Onlara ben buradan selam iletiyorum. 21'in sabahı yine antremanımıza davetliler, katılabilirler."

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk son maça kaldı

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit'in karşılaştığı Sultanlar Ligi final serisi son maçında Turuncu-Beyazlılar, 25-21, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 üstün geldi. Seride 2-2 beraberlik sağlanması ile sezonun şampiyonu beşinci maçta belli olacak. Serinin şampiyonluk maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak.