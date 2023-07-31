Ferhat Can Kavurat'tan bronz madalya

Çin'deki 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Ferhat Can Kavurat, bronz madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:26
Ferhat Can Kavurat'tan bronz madalya
Abone Ol google-news

Milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chengdu kentinde devam eden organizasyonda 68 kiloda yarışan milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat üçüncü oldu.

Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.


Ferhat Can Kavurat tekvando Türkiye Tekvando Federasyonu Altın Madalya bronz madalya Gümüş Madalya madalya

En Çok Okunan Haberler