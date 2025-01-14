Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu hafta sonu itibarıyla yürürlüğe girecek olan yabancı VAR hakemi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu hafta sonu itibarıyla yürürlüğe girecek olan yabancı VAR hakemi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.
Ersin Düzen'in haberine göre Gündoğdu, "Yabancı VAR uygulamasına bu hafta sonu Süper Lig'deki tüm maçlarda uygulanacak şekilde hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
MHK'nin aldığı karara göre 20. hafta itibarıyla Süper Lig'de oynanacak tüm maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağı açıklanmıştı.
Etiketler: #MHK #TFF #Ferhat Gündoğdu #var hakemi
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Serdal Adalı'ya ziyaret
- Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü
- Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama
- Errick McCollum, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu!
- Erzurumspor'da Hakan Kutlu'dan transfer açıklaması
- Bahçeli’den ‘boks eldivenli’ poz!
- Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
- İspanyol yıldız gözaltına alındı!
- Stoper transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Usta oyuncu hayatını kaybetti!