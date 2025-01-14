Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama

Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:39

Güncelleme: 14.01.2025 - 19:39

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu hafta sonu itibarıyla yürürlüğe girecek olan yabancı VAR hakemi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.

Ersin Düzen'in haberine göre Gündoğdu, "Yabancı VAR uygulamasına bu hafta sonu Süper Lig'deki tüm maçlarda uygulanacak şekilde hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHK'nin aldığı karara göre 20. hafta itibarıyla Süper Lig'de oynanacak tüm maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağı açıklanmıştı.