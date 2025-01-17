Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı yakaladı!
Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 428. kez sahaya çıkan Fernando Muslera, rekor kırdı.
Galatasaray'In Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera'dan rekor geldi.
Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'la birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu.
Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
Etiketler: #bülent korkmaz #fernando muslera #galatasaray #rekor
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