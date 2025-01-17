Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı yakaladı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 20:45

Güncelleme: 17.01.2025 - 20:45

Galatasaray'In Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera'dan rekor geldi.

Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'la birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.