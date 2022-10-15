Fernando Muslera: 'Ciddiye almaya gerek yok'
Fernando Muslera, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.
Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı ayrıca, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
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