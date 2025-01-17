Fernando Muslera: "Galatasaray'ı temsil etmek büyük gurur"

Yayınlanma: 17.01.2025 - 22:39

Güncelleme: 17.01.2025 - 22:39

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, konuk oldukları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Muslera, "İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlatıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor." dedi.

Sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ifade eden 38 yaşındaki Muslera, "Hep diyorum, inanılmaz mutluyum, gururluyum bu büyük takımın bir parçası olduğum için. Hem tarihine geçtim bu kulübün hem birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.