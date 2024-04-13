Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. Santos, 'Söyleyecek bir şey yok' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 21:47
Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un açıklamaları...

"Şu anda durum zor. Son 3 maçı düşünürsek, son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı, çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. 2-3 de yapabilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız.

Bu geri çekilmeyi engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün.

İlk yarıda gayet net pozisyonlar bulduk, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik sonra bu üretkenlik düştü. İkinci yarıda aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledim ama geri çekildik.

Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor."


Fernando Santos haberleri beşiktaş haberleri Trendyol Süper Lig haberleri samsunspor haberleri Yılport Samsunspor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1

Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1
Portekiz hakemleri VAR'a geliyor

Portekiz hakemleri VAR'a geliyor
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Şarkıcı Zara'dan 'estetik' açıklaması: 'Hepimizde var'

Şarkıcı Zara'dan 'estetik' açıklaması: 'Hepimizde var'
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu