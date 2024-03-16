Fernando Santos'tan maç sonu penaltı yorumu!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 23:31

Güncelleme: 16.03.2024 - 23:31

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un açıklamaları...

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı.

Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok.

Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum."