Feyenoord, 9 kişilik Celtic'i rahat geçti
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Feyenoord, evinde Celtic'i 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Hollanda şampiyonu Feyenoord ile İskoçya şampiyonu Celtic karşı karşıya geldi.
De Kuip'te oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
Maçın 45+2. dakikasında Stengs'in golüyle ilk yarıyı önde kapatan Feyenoord, 64'te penaltı kazandı. Celtic'ten Lagerbielke kırmızı kart görürken Igor Paixao penaltı kaçırdı. 68'de Celtic'ten bu kez Holm kırmızı kartla oyun dışında kalırken Jahanbakhsh'ın golü maçın skorunu belirledi.
Turnuvaya galibiyetle başlayan Feyenoord gruptaki ikinci maçını Atletico Madrid deplasmanında oynarken Celtic ise evinde Lazio'yu ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- Altında son durum: Gram sınırlı yükselişte!
- Erdoğan'la ABD'li sunucu arasında gergin anlar
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday